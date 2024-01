Apéritif conférence Les chemins de randonnées en forêt de Senonches Senonches, mardi 21 mai 2024.

Apéritif conférence Les chemins de randonnées en forêt de Senonches Senonches Eure-et-Loir

Conférence sur les chemins de randonnées en forêt de Senonches par Monsieur Jean-Claude Fargas grand spécialiste des sentiers balisés suivie d’un apéritif de l’amitié. Ouvert à toutes et à tous.

1 Rue du Four Banal

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-21 18:30:00

fin : 2024-05-21



