Apéritif conférence – jean-joseph de laborde seigneur de la ferté Senonches, 15 février 2022, Senonches.

2022-02-15 18:15:00 – 2022-02-15 20:00:00

Senonches Eure-et-Loir Senonches Eure-et-Loir

Négociant, banquier et esclavagiste français, de Laborde acquiert le domaine de La Ferté Vidame en 1764. Il fut guillotiné à Paris le 18 avril 1794. Jean-François Bege, journaliste et historien retracera la vie de ce seigneur de La Ferté Vidame. Pass et masque et obligatoire.

jeanpierre@chappilou.fr +33 6 61 57 20 28

jean pierre picard

Senonches

