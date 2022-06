Apéritif concert Rosheim Rosheim Catégories d’évènement: 67560

Rosheim

Apéritif concert Rosheim, 3 juillet 2022, Rosheim. Apéritif concert Rosheim

2022-07-03 11:00:00 – 2022-08-28 12:30:00

Rosheim 67560 Musique et petite buvette en plein air chaque dimanche matin de Juillet et Août, au cœur de Rosheim. 03/07 : Bloosband buvette gérée par l’association Scrapalsace 10/07 : groupe Rock In storm avec les Pompiers 17/07 : Orchestre d’Ottrott avec l’association les Schnackers 24/07 : Orchestre Meistratzheim avec le Photo Club 31/07 : Orchestre de Griesheim avec les Apiculteurs 07/08 : Orchestre de Marlenheim avec l’association Marche Rosheim 14/08 : Orchestre de Niederhaslach avec Fanabriques 21/08 : Les Promus avec la F4P 28/08 : Orchestre de Bischoffsheim avec le Tennis de Table Tous les dimanches matin partagez un moment de convivialité au cœur de la cité romane. Profitez d’un apéritif en plein air et dégustez bière, vin d’Alsace de crus locaux, jus de fruits… +33 3 88 49 27 60 Musique et petite buvette en plein air chaque dimanche matin de Juillet et Août, au cœur de Rosheim. 03/07 : Bloosband buvette gérée par l’association Scrapalsace 10/07 : groupe Rock In storm avec les Pompiers 17/07 : Orchestre d’Ottrott avec l’association les Schnackers 24/07 : Orchestre Meistratzheim avec le Photo Club 31/07 : Orchestre de Griesheim avec les Apiculteurs 07/08 : Orchestre de Marlenheim avec l’association Marche Rosheim 14/08 : Orchestre de Niederhaslach avec Fanabriques 21/08 : Les Promus avec la F4P 28/08 : Orchestre de Bischoffsheim avec le Tennis de Table Rosheim

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 67560, Rosheim Autres Lieu Rosheim Adresse Ville Rosheim lieuville Rosheim Departement 67560

Rosheim Rosheim 67560 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rosheim/

Apéritif concert Rosheim 2022-07-03 was last modified: by Apéritif concert Rosheim Rosheim 3 juillet 2022 67560 Rosheim

Rosheim 67560