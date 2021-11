Ingwiller Ingwiller Bas-Rhin, Ingwiller Apéritif Concert Ingwiller Ingwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Ingwiller

Apéritif Concert Ingwiller, 18 décembre 2021, Ingwiller. Apéritif Concert Ingwiller

2021-12-18 – 2021-12-18

Ingwiller Bas-Rhin Avec l’ensemble de cuivre et vente de vin chaud. +33 7 76 78 21 33 Avec l’ensemble de cuivre et vente de vin chaud. Ingwiller

dernière mise à jour : 2021-10-22 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Ingwiller Autres Lieu Ingwiller Adresse Ville Ingwiller lieuville Ingwiller