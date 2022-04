Apéritif concert – Festi’folk Lambesc Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Lambesc

Apéritif concert – Festi’folk Lambesc, 13 août 2022, Lambesc. Apéritif concert – Festi’folk place Jean-Jaurès Place Jean-Jaurès Lambesc

2022-08-13 19:30:00 19:30:00 – 2022-08-13 20:15:00 20:15:00 place Jean-Jaurès Place Jean-Jaurès

Lambesc Bouches-du-Rhône Lambesc Ce soir, le groupe Carpe Diem vous convie à une apéritif concert ! Après deux ans d’absence, le Festi’folf de Lambesc revient en 2022 !

Tous les éléments chers à l’esprit du festival seront bien là : de la musique folk, de la danse et des soirées festives et conviviales. cofals.com@gmail.com +33 6 70 97 07 42 Ce soir, le groupe Carpe Diem vous convie à une apéritif concert ! place Jean-Jaurès Place Jean-Jaurès Lambesc

dernière mise à jour : 2022-04-14 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc Provence Tourisme / Bureau municipal du Tourisme de LambescProvence Tourisme / Bureau municipal du Tourisme de Lambesc

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Lambesc Autres Lieu Lambesc Adresse place Jean-Jaurès Place Jean-Jaurès Ville Lambesc lieuville place Jean-Jaurès Place Jean-Jaurès Lambesc Departement Bouches-du-Rhône

Lambesc Lambesc Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lambesc/

Apéritif concert – Festi’folk Lambesc 2022-08-13 was last modified: by Apéritif concert – Festi’folk Lambesc Lambesc 13 août 2022 Bouches-du-Rhône Lambesc

Lambesc Bouches-du-Rhône