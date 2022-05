Apéritif concert Baldenheim Baldenheim Catégories d’évènement: Baldenheim

Bas-Rhin

Apéritif concert Baldenheim, 19 juin 2022, Baldenheim. Apéritif concert Baldenheim

2022-06-19 11:00:00 – 2022-06-19

Baldenheim Bas-Rhin Baldenheim Apéritif concert organisé par la Société de Musique “Echo” de Baldenheim. Moment convivial avec l’apéritif concert de la Société de Musique “Echo” +33 3 88 85 34 23 Apéritif concert organisé par la Société de Musique “Echo” de Baldenheim. Baldenheim

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Baldenheim, Bas-Rhin Autres Lieu Baldenheim Adresse Ville Baldenheim lieuville Baldenheim Departement Bas-Rhin

Baldenheim Baldenheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/baldenheim/

Apéritif concert Baldenheim 2022-06-19 was last modified: by Apéritif concert Baldenheim Baldenheim 19 juin 2022 Baldenheim Bas-Rhin

Baldenheim Bas-Rhin