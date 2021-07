Bucey-lès-Gy Bucey-lès-Gy Bucey-lès-Gy, Haute-Saône Apéritif-concert au presbytère Bucey-lès-Gy Bucey-lès-Gy Catégories d’évènement: Bucey-lès-Gy

Apéritif-concert au presbytère Bucey-lès-Gy, 9 juillet 2021

Bucey-lès-Gy Haute-Saône Bucey-lès-Gy Vendredi 9 juillet, Les Runnings Stones vont enflammer la cour du presbytère de Bucey lès Gy avec un apéritif-concert à 19h. durant l’entracte l’association « Dynamiques Monts de Gy » servir une assiette du terroir. Participation de 7 € adultes et 5 € – 12 ans. dynamiquesmontsdegy@gmail.com Vendredi 9 juillet, Les Runnings Stones vont enflammer la cour du presbytère de Bucey lès Gy avec un apéritif-concert à 19h. durant l’entracte l’association « Dynamiques Monts de Gy » servir une assiette du terroir. Participation de 7 € adultes et 5 € – 12 ans. dernière mise à jour : 2021-07-02 par

