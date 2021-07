Apéritif concert : ALEVA Wattwiller, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Wattwiller.

Apéritif concert : ALEVA 2021-07-04 – 2021-07-04

Wattwiller Haut-Rhin

Aloïs Bonjean et Maeva Marty, un duo flûte traversière, guitare et voix, forment le duo Aleva. Au carrefour du classique, du jazz, du rock, de la soul et de la variété qu’ils revisitent, ils vous proposeront également leurs compositions originales.

+33 6 81 33 26 99

