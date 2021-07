Gras Gras Ardèche, Gras Apéritif chez le vigneron au domaine Alain Dumarcher Gras Gras Catégories d’évènement: Ardèche

Apéritif chez le vigneron au domaine Alain Dumarcher Gras, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Gras. Apéritif chez le vigneron au domaine Alain Dumarcher 2021-07-07 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-25 Domaine Alain Dumarcher 250 chemin de Combe

Gras Ardêche Gras Apéritif au caveau et en pleine nature. Vous partagerez un moment convivial autour de la dégustation découverte de nos vins et des produits du terroir local. Par groupe de 10 personnes maximum sur réservation jusqu’à 12h a.dumarcher@orange.fr http://www.domainealaindumarcher.com/ dernière mise à jour : 2021-01-13 par

