Champillon Champillon Champillon, Marne Apéritif champenois du samedi 04/09/21 – Champagne Gelin-Fauvet Champillon Champillon Catégories d’évènement: Champillon

Marne

Apéritif champenois du samedi 04/09/21 – Champagne Gelin-Fauvet Champillon, 4 septembre 2021, Champillon. Apéritif champenois du samedi 04/09/21 – Champagne Gelin-Fauvet 2021-09-04 18:00:00 – 2021-12-31 20:00:00 Champagne Gelin-Fauvet 34 Rue Pasteur

Champillon Marne Champillon En couple, en famille ou entre amis, l’apéritif est un beau moment de convivialité. Et si vous passiez ce moment festif chez un vigneron ? Avec la promesse d’une vraie rencontre, ce moment de plaisir vous permettra d’échanger avec Véronique et Anne-Louise du Champagne Gelin-Fauvet qui se feront un plaisir de vous accueillir et de vous parler de l’histoire de leur maison et de leurs Champagnes. La prestation comprend une dégustation de 3 champagnes accompagnée de produits du terroir. les mineurs doivent être accompagnés d’adultes. Les dates de disponibilités exactes de l’activité sont renseignées dans le calendrier de réservation. dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Champillon, Marne Autres Lieu Champillon Adresse Champagne Gelin-Fauvet 34 Rue Pasteur Ville Champillon lieuville 49.08461#3.97955