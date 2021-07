Fraize Fraize Fraize, Vosges APÉRITIF ACCUEIL DES VACANCIERS Fraize Fraize Catégories d’évènement: Fraize

Vosges

APÉRITIF ACCUEIL DES VACANCIERS 2021-07-18 10:00:00 – 2021-07-18 12:30:00

Fraize Vosges Fraize Apéritif accueil des vacanciers avec dégustation de produits locaux (miel, fumé, ribotte, fromage) place Jean Sonrel (sur le parking de l’Office de Tourisme). En partenariat avec la Ville de Fraize.

Ces accueils ont lieu avec un petit marché de produits du terroir. +33 3 29 50 35 66 adobe stock dernière mise à jour : 2021-07-02 par

