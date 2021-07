Sugères Sugères Puy-de-Dôme, Sugères Apérichèvre : apéritif dinatoire à la Chèvrerie d’Eugénie Sugères Sugères Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Sugères

Apérichèvre : apéritif dinatoire à la Chèvrerie d’Eugénie Sugères, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Sugères. Apérichèvre : apéritif dinatoire à la Chèvrerie d’Eugénie 2021-07-14 – 2021-07-14 La Chèvrerie d’Eugénie 26

Sugères Puy-de-Dôme Sugères EUR 10 10 Visite de la traite et apéritif dinatoire composé de produits de la ferme et de boissons locales dans une ambiance champêtre et conviviale.

Réservation obligatoire. +33 6 33 25 37 43 dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Sugères Étiquettes évènement : Autres Lieu Sugères Adresse La Chèvrerie d'Eugénie 26 Ville Sugères lieuville 45.60783#3.43018