le mardi 10 mai à 18:00

**Vie de quartier** ——————- **En partenariat avec la MJC Toulouse Empalot** La Brique Rouge se transforme le temps d’un instant, en terrasse de café. Des surprises artistiques sont au programme. **Entrée libre** dans la limite des places disponibles **Informations** sur la page [Facebook](https://www.facebook.com/CentreCultureldeQuartierLaBriqueRouge/) du Centre culturel Culture Brique Rouge 9 Rue Maria Mombiola, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

