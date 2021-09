Toulouse Brique Rouge Haute-Garonne, Toulouse Apéri’Brique Brique Rouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### En partenariat avec la MJC Toulouse Empalot Le patio de la Brique se transforme, le temps d’un instant, en terrasse de café. Au programme, un moment convivial en famille ou entre ami(e)s. Une petite surprise culturelle à découvrir : concert, magie, théâtre… Culture Brique Rouge 9 Rue Maria Mombiola, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

