Cette conférence sera donnée le mardi 22 mars 2022 à la Maison des Associations -salle Érasme- 46ter, rue Sainte Catherine, 45000 Orléans. Vous pouvez obtenir plus de précisions sur le site web de l’ACORFI [http://www.acorfi.asso.fr/](http://www.acorfi.asso.fr/) ou sa page facebook [https://www.facebook.com/Acorfi/](https://www.facebook.com/Acorfi/) Les problèmes de santé de Louis XIV ont fait l’objet d’une grande vigilance et de soins attentifs. Tout cela est très observé par tout le monde dont l’aristocratie et particulièrement celle de la cour, mais également le parlement, les bourgeois et bien entendu le peuple et même ses ennemis dispersés dans toute l’Europe. Versailles était truffé d’espions. L’auteur relatera les soins reçus lors des deux fistules que ce roi va présenter en 1685 et 1686 et cela nous permettra de voir comment était organisé son service de santé et d’en apprécier les actions ainsi que les moyens thérapeutiques proposés à l’époque. Ses médecins et en particulier Antoine Vallot ont tenu un journal de la santé du roi depuis 1647 jusqu’à 1711, édité en 1862 par le judicieux conservateur de la bibliothèque de Versailles J. A. Le Roi et ce journal est très précieux au sujet de la santé de Roi Soleil. Les fluctuations de cette santé entraînent des répercussions pour la France et les Dragonnades en sont un bon reflet. Toute l’Europe se sent concernée, mais aussi les destinées de la Médecine et de la Chirurgie. On ne peut pas omettre d’évoquer cette péripétie médico-chirurgicale que sont les fistules sans une mise au point sur « Grand Dieu sauve le roi », l’apport musical particulier établi à l’occasion de la guérison du roi par le Florentin d’origine qu’est Jean-Baptiste Lully. Conférence donnée par le Dr Alain SEGAL, gastro-entérologue, membre de la Société Française d’Histoire de la Médecine.

Entrée libre pour les adhérents — participation de 2 € pour les non-adhérents

