Harnes Musée de l'Ecole et de la Mine Harnes, Pas-de-Calais “Aperçu de nos différentes expositions au fil des ans” Musée de l’Ecole et de la Mine Harnes Catégories d’évènement: Harnes

Pas-de-Calais

“Aperçu de nos différentes expositions au fil des ans” Musée de l’Ecole et de la Mine, 18 septembre 2021, Harnes. “Aperçu de nos différentes expositions au fil des ans”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de l’Ecole et de la Mine Afin de respecter le protocole COVID, Passe Sanitaire obligatoire

Exposition “Aperçu de nos différentes expositions au fil des ans ” et visionnage de notre film “Harnes et ses industries” Musée de l’Ecole et de la Mine 20/24 rue de Montceau-les-Mines 62440 Harnes Harnes Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Harnes, Pas-de-Calais Autres Lieu Musée de l'Ecole et de la Mine Adresse 20/24 rue de Montceau-les-Mines 62440 Harnes Ville Harnes lieuville Musée de l'Ecole et de la Mine Harnes