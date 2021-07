Félines-Minervois Félines-Minervois Félines-Minervois, Hérault APÉR’AU JARDIN Félines-Minervois Félines-Minervois Catégories d’évènement: Félines-Minervois

Félines-Minervois Hérault Félines-Minervois Irène Prioton, vigneronne, vous reçoit aux jardins

Dégustation et vente des vins du domaine

Assiette composée sur réservation Places limitées, réservation conseillée

Vente au verre et à la bouteille leclosdumarbrier@wanadoo.fr http://www.leclosdumarbrier.com/ dernière mise à jour : 2021-07-07 par

