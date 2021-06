Aper’au château – Visite Nature Inflorescence Saint-Cannat, 9 juin 2021-9 juin 2021, Saint-Cannat.

Aper’au château – Visite Nature Inflorescence 2021-06-09 18:30:00 – 2021-06-09 D7n Château de Beaupré Château de Beaupré

Saint-Cannat Bouches-du-Rhône Saint-Cannat

39 39 Laissez-vous guider entre les parcelles, et de cépage en cépage, observez les baies de raisin se former.



Profitez d’une balade commentée et instructive entre les parcelles de grenache, de syrah, de cabernet sauvignon.. En cours de visite, une dégustation animée des vins du domaine accompagnée de biscuits salés vous attendra dans un lieu resté secret au soleil couchant… Pour finir, la Famille Double vous propose un apéritif composé d’une terrine Telme, des chips de Gilles et accompagné d’une bouteille de 50cl de la Cuvée Château de Beaupré.





➜ Durée visite : 1h30. Fermeture du domaine à 21h.

➜ Réservation obligatoire.

➜ Nombre de places limité.

➜ Offre spéciale pour les participants : Une remise exceptionnelle de 5% pour tout achat d’un montant minimum de 100€ en vin.



En cas de mauvaise météo, cet événement pourra être annulé.

boutique@beaupre.fr +33 4 42 57 33 59 http://www.beaupre.fr/

