Portes Ouvertes APP COGNAC – HSP le Mardi 10/10/23 matin !!!!! Mardi 10 octobre, 09h00 APEJ Entrée libre

Demandeurs d’emploi, salariés, partenaires, prescripteurs…

L’APP de Cognac peut vous former ! vous accompagner dans votre évolution professionnelle, dans la reconnaissance de vos compétences…

Venez découvrir notre centre de formation et partager un moment convivial autour d’un café ou d’un thé !

Vous pourrez visiter nos locaux, assister aux ateliers, questionner et échanger avec l’équipe (administratifs et formateurs) et surtout les apprenants !

Nous vous accueillons le mardi 10 octobre 2023 entre 9h et 12h, entrée libre

APEJ 72 rue de pons 16100 cognac Cognac 16100 Cité de l'Hôpital Charente Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T09:00:00+02:00 – 2023-10-10T12:00:00+02:00

Nous vous accueillons le MARDI 10 Octobre 2023 entre 9h et 12h !