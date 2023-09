Réunions d’information collective VAE – Cognac APEJ Cognac, 19 septembre 2023, Cognac.

Réunions d’information collective VAE – Cognac 19 septembre et 7 novembre APEJ gratuit, accessible à tous

La conseillère VAE de l’APEJ Cognac dans le cadre du Point Régional Conseil Charente vous informe, conseille et accompagne à définir votre projet de Validation des Acquis de l’Expérience et à le mettre en oeuvre gratuitement. (prise en charge par la Région NA)

Venez participer à une information collective pour obtenir un premier niveau d’information et vous pourrez approfondir par un rdv individuel avec la conseillère VAE de votre secteur.

Si vous ne pouvez pas participer à une réunion d’information collective, contactez-nous pour avoir un rdv individuel en direct.

APEJ 121 BOULEVARD DENFERT ROCHEREAU 16100 COGNAC Cognac 16100 Vieux Cognac Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0517 571 288 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-19T14:00:00+02:00 – 2023-09-19T16:00:00+02:00

2023-11-07T14:00:00+01:00 – 2023-11-07T16:00:00+01:00

