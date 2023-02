Exposition GAYA Sculptures et Dessins Apef Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Exposition GAYA Sculptures et Dessins Apef, 20 février 2023, Bordeaux. Exposition GAYA Sculptures et Dessins 20 février – 2 mars Apef

Entrée libre.

Découvrez le travail de l’artiste au travers d’une sélection de sculptures et de dessins. Apef 354 Avenue Thiers – Bordeaux Bastide Niel Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine GAYA a choisi la souplesse de l’argile pour sculpter les courbes de ses corps humains, elle mêle force et fragilité pour figer les sentiments qui les animent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-20T08:30:00+01:00

2023-03-02T18:30:00+01:00

