Atelier / Objectif Premier Emploi APEC, 28 février 2023, Rennes.

Atelier / Objectif Premier Emploi Mardi 28 février, 14h00 APEC

Gratuit, sur inscription

2 heures en visio, pour gagner en efficacité et booster votre recherche d’emploi.

APEC 22 Rue de l’Alma 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« data »: {« author »: « Apec », « cache_age »: 86400, « description »: « Max Vallet a commencu00e9 par ru00e9orienter son projet professionnel avant de se lancer dans la recherche d’un poste en adu00e9quation avec ses aspirations. Confrontu00e9 u00e0 quelques difficultu00e9s lors de ses entretiens d’embauche il fait appel u00e0 l’Apec pour suivre un accompagnement adaptu00e9 u00e0 sa problu00e9matiquement. Fabrice Alexandre, pru00e9sident du cabinet de conseil communication et institutions qui a recrutu00e9 Max comme consultant junior en affaire public explique pourquoi Max a fait la diffu00e9rence. », « type »: « video », « title »: « u00catre jeune diplu00f4mu00e9.e et passer le cap des entretiens », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/tQcRzxkcekM/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=tQcRzxkcekM », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCPOFzNZcMF8nqTfM0ZkdNgA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

> JE M’INSCRIS < cette vidéo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-28T14:00:00+01:00

2023-02-28T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu APEC Adresse 22 Rue de l'Alma 35000 Rennes Centre Ville Rennes lieuville APEC Rennes Departement Ille-et-Vilaine

APEC Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Atelier / Objectif Premier Emploi APEC 2023-02-28 was last modified: by Atelier / Objectif Premier Emploi APEC APEC 28 février 2023 APEC Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine