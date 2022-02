Apec : les webateliers pratiques RH de votre région En ligne, 11 février 2022, .

Les webateliers pratiques RH de votre région ——————————————– L’observatoire du marché de l’emploi cadre de l’**Apec** analyse les grandes tendances en matière de recrutement. En 2022, le marché de l’emploi sera très concurrentiel et chahuté par des candidats déterminés à trouver le bon emploi et à challenger les entreprises en recherche de nouvelles compétences. Pour répondre à vos enjeux actuels, l’APEC a conçu pour vous, **ces ateliers en visio.** Inscrivez-vous en indiquant dans le mail contact l’atelier de votre choix et précisez la date souhaitée : * Rédiger une offre attractive d’embauche **Vendredi 11 février 10h/12h** Améliorez la qualité et l’efficacité de vos offres d’emploi. * Rechercher les profils sur les réseaux sociaux professionnels **Vendredi 25 février 9h30/11h30** * Construire sa marque employeur **Vendredi 18 février 10h/12h** Définir vos atouts employeur pour une communication optimisée sur le web. * Questionner en entretien de recrutement **Jeudi 17 février 10h/12h** Optimisez votre questionnement en entretien de recrutement. * Venez avec vos offres, repartez avec des CV **Mercredi 02 février 10h/12h** Améliorez la qualité et l’efficacité de vos offres d’emploi. * Mieux intégrer vos nouvelles recrues **Vendredi 04 février 10h/12h, Jeudi 17 mars 9h30/11h30** L’intégration comme dernière étape d’un process de recrutement réussi. * Nouveau : Recrutez avec les softskills et faites la différence **Mercredi 09 février 14h30/16h30** * Nouveau : Sécurisez vos compétences et fidélisez vos talents **Jeudi 24 février 9h30/11h30** * Nouveau : Sécurisez vos recrutements internes **Jeudi 24 mars 10h/12h** Adresse email de contact : [lyon-aprh@apec.fr](mailto:lyon-aprh@apec.fr)

