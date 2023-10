Marché de Noël APE Le Tournefeuille / Salle des fêtes Milhac, 9 décembre 2023, Milhac.

Milhac,Lot

Venez fêter Noël à Milhac !.

2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 22:00:00. .

APE Le Tournefeuille / Salle des fêtes Le bourg

Milhac 46300 Lot Occitanie



Come and celebrate Christmas in Milhac!

Venga a celebrar la Navidad en Milhac

Feiern Sie Weihnachten in Milhac!

Mise à jour le 2023-10-24 par OT Gourdon