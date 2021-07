Toulouse Théâtre Jules Julien Haute-Garonne, Toulouse A(pa)trides Théâtre Jules Julien Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

**Théâtre – Compagnie la buse** A(pa)trides est un spectacle de rue, qui met en scène des personnages qui cherchent leurs racines et leur appartenance à une communauté à travers le mythe ancestral des Atrides. Sous la forme d’une mise en jeu collective, bouffonne, agitée, un peu stupide parfois violente, ils et elles réinventent joyeusement les personnages, les situations mythologiques, essayent tant bien que mal de construire ensemble le récit d’eux et d’elles mêmes et de trouver leur place dans le monde. __ ### Plus d’infos [Site du Théâtre Jules Julien](https://julesjulien.toulouse.fr/agenda/-/event/event/6030091) ![]() **Infos pratiques** * Jeudi 26 août à 19h dans la cour de l’école élémentaire Jules Julien * Durée : 1h15 * A partir de 12 ans

Tarifs : 6 euros Gratuit pour les détenteurs de la carte pass

Culture Théâtre Jules Julien 6 Avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

2021-08-26T19:00:00 2021-08-26T20:15:00

