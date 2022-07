A(PA)TRIDES – CIE LA BUSE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

A(PA)TRIDES – CIE LA BUSE Le Mans, 15 juillet 2022, Le Mans. A(PA)TRIDES – CIE LA BUSE

Rue des Fontenelles École maternelle des Maillets Le Mans Sarthe École maternelle des Maillets Rue des Fontenelles

2022-07-15 – 2022-07-15

École maternelle des Maillets Rue des Fontenelles

Le Mans

Sarthe École maternelle des Maillets Rue des Fontenelles Le Mans

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Le Mans Sarthe École maternelle des Maillets Rue des Fontenelles Ville Le Mans lieuville École maternelle des Maillets Rue des Fontenelles Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

A(PA)TRIDES – CIE LA BUSE Le Mans 2022-07-15 was last modified: by A(PA)TRIDES – CIE LA BUSE Le Mans Le Mans 15 juillet 2022 Rue des Fontenelles École maternelle des Maillets Le Mans Sarthe

Le Mans Sarthe