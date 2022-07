A(PA)TRIDES – CIE LA BUSE Le Mans, 14 juillet 2022, Le Mans.

A(PA)TRIDES – CIE LA BUSE

Parc de l’épine Rue Averroès Le Mans Sarthe Rue Averroès Parc de l’épine

2022-07-14 – 2022-07-14

Rue Averroès Parc de l’épine

Le Mans

Sarthe

Dans le cadre du Festival Soirs d’été. Dans une mise en jeu collective, agitée et bouffonne, « A(PA)TRIDES la très tragique et très pathétique histoire d’Oreste le très maudit » questionne l’exil et la malédiction qui semble frapper à l’infini celles et ceux qui subissent les jeux de pouvoir et les conflits passés et présents. Durée : 1h10.

https://www.facebook.com/soirsdeteaumans

Dans le cadre du Festival Soirs d’été. Dans une mise en jeu collective, agitée et bouffonne, « A(PA)TRIDES la très tragique et très pathétique histoire d’Oreste le très maudit » questionne l’exil et la malédiction qui semble frapper à l’infini celles et ceux qui subissent les jeux de pouvoir et les conflits passés et présents. Durée : 1h10.

Rue Averroès Parc de l’épine Le Mans

dernière mise à jour : 2022-06-30 par