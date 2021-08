APARTMENT HOUSE L’Athanor, 2 octobre 2021, Albi.

APARTMENT HOUSE

L’Athanor, le samedi 2 octobre à 20:00

Apartment House est un ensemble incontournable sur la scène expérimentale britannique. Au cours des 25 dernières années, il a joué la musique de compositeurs émergents ou injustement méconnus et a commandé plus de 100 nouvelles œuvres. Best that you do this for me composé par Jim O’Rourke pour Apartment House est une composition ouverte, presque statique qui explore les timbres du violoncelle, du violon et de l’alto mêlés aux voix, bourdonnements et sifflements des musiciens. Avec Meander Section, John Lely s’inscrit comme digne héritier des compositeurs anglais expérimentaux comme John White, Cornelius Cardew ou Michael Parsons à qui la pièce est dédiée.

Un ensemble incontournable de la scène expérimentale britannique.

L’Athanor Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T20:00:00 2021-10-02T23:00:00