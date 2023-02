« Apartés » spectacle de la cie Les Cailloux Sauvages Pondaurat Pondaurat Catégories d’Évènement: Gironde

Pondaurat

« Apartés » spectacle de la cie Les Cailloux Sauvages, 25 février 2023, Pondaurat Pondaurat. « Apartés » spectacle de la cie Les Cailloux Sauvages Salle des fêtes Pondaurat Gironde

2023-02-25 – 2023-02-25 Pondaurat

Gironde Pondaurat EUR 4.5 6 Aparté : Un duo de comédiens–danseurs dans un espace de silence ! Ils sont deux.

Leur présence est doucement étrange, silencieuse.

Dans l’espace d’un carré dessiné sur le sol, ils s’approchent avec la délicatesse des premières fois.

Regards, appuis, rebonds, replis… ils dessinent un paysage et progressivement des chemins vers le public. Ils installent quelques objets, pour jouer, ponctuer, souligner, inviter.

