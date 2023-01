Stage de modelage / sculpture d’argile apARTé Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix

Stage de modelage / sculpture d’argile apARTé, 15 février 2023, Roubaix. Stage de modelage / sculpture d’argile 15 – 17 février apARTé

Réservez votre place : 150€/personne

Atelier de modelage/sculpture d’argile apARTé 9 bis Rue du Grand Chemin, 59100, Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

06 23 16 88 05 https://cb-aparte.com/ https://www.instagram.com/cb.art.t/?hl=fr >> Artiste & Art-thérapeute << Atelier-Expo-Vente Initiation Modelage : - Cours Adultes (30 € pour 2h) - Cours parent-enfant VISITE & COURS PRIVÉS SUR RDV Christine BERNARD organise un stage de modelage d’argile

mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 février 2023 de 10h à 13h

au sein de son atelier situé au RdC d’une magnifique maison Roubaisienne :

apARTé 9bis Rue du Grand Chemin, 59100 Roubaix

Initiation et perfectionnement : le cadre intimiste de l’atelier permet de consacrer du temps et de l’attention au projet créatif de chacun selon son niveau (groupe de 4 à 6 personnes maximum)

De la découverte de l’argile à la création de votre œuvre, évadez-vous le temps d’un stage de 3 demi-journées.

Coût du stage par personne : 150€ (terre, matériel et cuisson inclus)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-15T10:00:00+01:00

2023-02-17T13:00:00+01:00 Christine BERNARD

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu apARTé Adresse 9 bis Rue du Grand Chemin, 59100, Roubaix Centre Ville Roubaix Age minimum 15 Age maximum 99 lieuville apARTé Roubaix Departement Nord

apARTé Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Stage de modelage / sculpture d’argile apARTé 2023-02-15 was last modified: by Stage de modelage / sculpture d’argile apARTé apARTé 15 février 2023 apARTé Roubaix roubaix

Roubaix Nord