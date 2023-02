Visite de l’atelier et démonstration apan atelier Chamalières Catégories d’Évènement: Chamalières

Puy-de-Dôme

Visite de l’atelier et démonstration apan atelier, 31 mars 2023, Chamalières. Visite de l’atelier et démonstration 31 mars – 2 avril apan atelier Porte ouverte de l’atelier Apan, venez découvrir les projets en cours et discuter du métier de Bronzier handicap moteur mi apan atelier 20 rue emile zola 63400 Les Galoubies Chamalières 63400 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Porte ouverte de l’atelier Apan, venez découvrir les projets en cours et discuter du métier de Bronzier

Créé en 2015 à Clermont-Ferrand au cœur du parc des volcans d’Auvergne, APAN est un atelier de conception et de réalisation de mobilier en petite série et de créations uniques. Ces pièces se composent de métal, de bois et d’autres techniques comme la sérigraphie ou le verre. L’œil en éventail à la recherche de techniques innovantes, de lignes contemporaines et de nouvelles inspirations, l’atelier APAN propose ses créations sur mesure et élégantes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Mono no Aware sculpture/ adeline papon

Détails Catégories d’Évènement: Chamalières, Puy-de-Dôme Autres Lieu apan atelier Adresse 20 rue emile zola 63400 Les Galoubies Ville Chamalières lieuville apan atelier Chamalières Departement Puy-de-Dôme

apan atelier Chamalières Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chamalieres/

Visite de l’atelier et démonstration apan atelier 2023-03-31 was last modified: by Visite de l’atelier et démonstration apan atelier apan atelier 31 mars 2023 apan atelier Chamalières Chamalières

Chamalières Puy-de-Dôme