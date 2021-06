Apaiser sa Relation au Corps : Renaître et Vivre libre Grand Cros,Fossemagne, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Fossemagne.

Apaiser sa Relation au Corps : Renaître et Vivre libre

du vendredi 2 juillet au dimanche 4 juillet à Grand Cros, Fossemagne

******** STAGE MIXTE ******** Ce stage est une invitation à aller à la rencontre de ton corps. Comme si tu le rencontrais pour la première fois. Véritablement, dans son intégralité, son intégrité et son authenticité. Au delà des croyances, masques, injonctions, blessures, etc. Une invitation à lui dire « Je te vois », avec toute la profondeur et l’accueil contenus dans ces mots. *** Notre corps est un véhicule / boussole merveilleux. Il cristallise les mémoires enfouies, non accessibles par notre mental. Par le corps, nous pouvons accéder à des clés de libération et de transmutation. Il mérite toute notre attention et tout notre amour car c’est par lui que certains cycles peuvent se clore, et d’autres enfin éclore. La quête de spiritualité est une quête riche mais elle ne peut se faire sans le corps et sans être pleinement en présence dans son corps, puisque nous avons choisi de venir incarner ce corps, en tant qu’Êtres humains. L’esprit, l’âme ne peuvent évoluer sans le corps et inversement. *** Durant ce stage nous te proposerons de vivre des expériences pour t’accompagner à « rencontrer » ce merveilleux outil de guérison* qu’est ton corps. Revoir ton rapport à ton corps, au-delà de toutes les croyances que tu as pu poser sur lui, de toutes les mémoires que tu as pu accumuler à son sujet, afin de le réécouter, lui laisser sa place. Accueillir le corps, se réconcilier, l’honorer, le célébrer. Au cours du stage, nous expérimenterons via : – Cercles de parole – Danses intuitives – Cérémonie de pardon et de libération autour du feu – Méditations – Voyages minéraux – Le ressenti – Le corps immobile et le corps en mouvement – Le toucher bienveillant – Peintures corporelles – Photographie et effet miroir. Renaître à toi-même avec la magie du groupe pour ancrer en toi et dans la matière cette nouvelle harmonie âme, corps, esprit. *** Début du stage le vendredi soir. Arrivée possible sur le lieu à partir de 18h, pour vous installer. Chacun amène de quoi manger pour le vendredi soir (auberge espagnole). Début du stage 19h30. Premier atelier après le diner. Fin du stage le dimanche aux alentours de 17h. **LIEU DU STAGE** ********************* Vous serez accueillis à la Ferme du Grand Cros en Dordogne, un lieu isolé et sauvage en pleine nature. La ferme est située à 1h45 de Bordeaux. Vous aurez le choix entre camper, être hébergés en dortoir collectif ou chambre individuelle (1 place disponible). Places limitées. Stage mixte. **LES INTERVENANTES** *********************** * Barboka ° Praticienne chamanique (formée par la F.S.S), accompagnatrice à la re-connexion à soi, à l’ouverture et à la libération de son âme. ° Doula post-partum. Barboka – accompagnement et soins holistiques du corps et de l’âme, en individuel, en groupe et en cérémonies collectives. J’aime vous accompagner et vous entourer de bienveillance pour faciliter la rencontre avec votre âme. Vous guider dans votre exploration vers la re-connexion à vous-même. * Melanie A · De la Beauté, Partout ° Accompagnatrice en révélation de la Beauté en soi et autour de soi : pour rayonner ce que l’on est, et donner à voir ce que l’on peut offrir au monde, juste en étant soi. J’aime vous guider dans la libération de vos beautés intérieures, votre voix, votre âme, votre être profond. À travers mon objectif et d’autres outils, je vous accompagne pour mettre en lumière la Beauté. La votre, celle de vos projets, celle du Monde. **TARIF** *********************** * Frais pédagogiques: 220 euros * Week-end, 2 nuits en pension complète > Camping : 70€ (places illimitées) > Dortoir collectif : 85€ ( 8 places ) > Chambre individuelle : 100€ par personne (1 chambre lit double) * Transport : Possibilités de covoiturage avec les autres participants. **RESERVATION DU STAGE** **************** Afin de confirmer ta réservation, merci de remplir ce formulaire : [[https://forms.gle/foLeE4Z9rJbF8qZF7](https://forms.gle/foLeE4Z9rJbF8qZF7)](https://forms.gle/foLeE4Z9rJbF8qZF7) Il te sera également demandé d’envoyer un acompte de 110 euros. Chaque inscription sera prise en compte quand l’acompte sera reçu. Si l’acompte n’est pas reçu, au bout d’une semaine, la place sera remise en disponibilité. **CONTACT & INFOS supplémentaires** *************************** Tu peux contacter une des deux organisatrices du stage : Melanie A · De la Beauté, Partout au 06 89 36 76 26 Barboka au 06 61 32 02 45 **PRECISIONS** *************************** (*) Les termes « guérison », « guérir » et soigner s’entendent ici sur le plan spirituel et émotionnel et ne désignent en aucun cas la résolution de pathologies. Les effets bénéfiques de pratiques alternatives sur le bien-être général ne peuvent et ne doivent pas se substituer à un indispensable suivi médical.

