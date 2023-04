Apaches de Paris Café Grévin, 13 janvier 2023, Paris.

Du vendredi 13 janvier 2023 au samedi 08 juillet 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h30 à 21h30

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

Adulte – €49 incl. 2 boissons d’époque

Etudiant – €44 incl. 2 boissons d’époque

Groupe (5 à 9 pers) – €44 incl. 2 boissons

Infiltration dans les gangs de la Belle Epoque

L’expérience Apaches de Paris t’invite à une réelle association de malfaiteurs. Débarque en plein 1900, dans les états généraux du grand banditisme de la capitale et participe à une aventure inédite de 1h30 avec deux boissons d’époques. Entre théâtre immersif, jeu de rôles et bar à thème, viens trinquer avec les “Peaky Blinders à la française” et (ré)écrire l’Histoire avec eux !

Paris, 1900. En plein cœur des Grands Boulevards grouillent plusieurs gangs de malfrats : les Apaches de Paris. Brandissant leurs armes et leur sang froid, ils règnent sur les faubourgs, dans les cabarets et autres lieux plus ou moins fréquentables… Parmi eux, “Les loups de la Butte” et “Les tombeurs de la Goutte d’Or” se retrouvent au Café Grévin, leur nouveau QG, pour donner une fête mémorable. Mais cette orgie ne serait-elle pas le point d’orgue d’une nouvelle guerre intestine ? Prend part à cette expérience hors du commun et plonge dans l’histoire du grand banditisme. Achète tes billets pour Apaches de Paris maintenant !

Café Grévin 8 bvd Montmartre 75009 Paris

Contact : https://www.apachesdeparis.com rejoinsles@apachesdeparis.com https://www.apachesdeparis.com

Sculpteurs de Rêves Apaches de Paris