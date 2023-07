LE FESTIVAL ONIRIQUE Apach, 5 août 2023, Apach.

Apach,Moselle

Envie de passer un moment inoubliable dans un camp médiéval fantastique au milieu de la forêt ??

Venez découvrir la 2e édition du festival onirique le 5 août 2023 à Apach et partagez un moment de convivialité autour d’une passion commune : les jeux.

Au programme : plusieurs tables de jeux de rôle, initiation au combat à l’épée ¿¿en grandeur nature avec tournoi, initiation et mise à disposition de matériel pour la peinture sur figurine avec concours pour ceux qui le souhaitent, chasse au trésor, jeux en bois, libre accès à divers jeux de plateau sur le thème médiéval fantastique, et notre animation phare : le jeu du Loup-Garou de Thiercelieux avec sons et lumières durant toute la soirée de l’événement.. Tout public

Samedi 2023-08-05 10:00:00 fin : 2023-08-05 23:59:00. 12 EUR.

Apach 57480 Moselle Grand Est



Would you like to spend an unforgettable time in a fantastic medieval camp in the middle of the forest?

Come and discover the 2nd edition of the dream festival on August 5, 2023 in Apach and share a moment of conviviality around a common passion: games.

On the program: several role-playing tables, initiation to life-size sword fighting with a tournament, initiation and provision of equipment for miniature painting with a competition for those who wish, treasure hunts, wooden games, free access to various board games on a medieval fantasy theme, and our star attraction: the Werewolf of Thiercelieux game with sounds and lights throughout the evening of the event.

¿Le gustaría pasar unos días inolvidables en un fantástico campamento medieval en medio del bosque?

Ven a la 2ª edición del festival de los sueños el 5 de agosto de 2023 en Apach y comparte un momento de convivencia en torno a una pasión común: los juegos.

En el programa: varias mesas de rol, iniciación a la lucha con espadas a tamaño natural con un torneo, iniciación a la pintura en miniatura con un concurso para los que deseen participar, búsqueda del tesoro, juegos de madera, acceso libre a varios juegos de mesa de temática fantástica medieval y nuestra atracción estrella: el juego del Hombre Lobo de Thiercelieux con luz y sonido durante toda la velada del evento.

Hast du Lust, eine unvergessliche Zeit in einem fantastischen mittelalterlichen Lager mitten im Wald zu verbringen?

Ausgabe des Festival onirique am 5. August 2023 in Apach und teilen Sie einen Moment der Geselligkeit rund um eine gemeinsame Leidenschaft: die Spiele.

Auf dem Programm stehen: mehrere Rollenspieltische, Einführung in den Schwertkampf in Lebensgröße mit Turnier, Einführung und Bereitstellung von Material für das Bemalen von Figuren mit Wettbewerb für diejenigen, die es wünschen, Schatzsuche, Holzspiele, freier Zugang zu verschiedenen Brettspielen zum Thema mittelalterliche Fantasy und unsere Hauptanimation: das Spiel des Werwolfs von Thiercelieux mit Ton und Licht während des gesamten Abends der Veranstaltung.

