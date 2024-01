APA Papiers recyclés Le Malesherbois, vendredi 1 mars 2024.

APA Papiers recyclés Le Malesherbois Loiret

Apportez vos papiers et transformez-les !

Les papiers sont partout, et terminent bien souvent à la poubelle… Alors autant les valoriser dans un atelier créatif ! Colorés, bariolés, chargés de motifs, ils offrent beaucoup de possibilités créatives et permettent la fabrication de papiers très texturés…

Venez découvrir l’art et les techniques artisanales de fabrication de papier tout en leur donnant une seconde vie !

Puisage, couchage, forme, vous découvrirez le vocabulaire associé à ce métier d’art mais aussi les possibilités créatives de ce matériau passionnant. Une belle occasion de s’intéresser au recyclage, qui constitue une partie intégrante de la fabrication du papier depuis ses origines. .

70 Avenue du General Patton

Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire reservations@a-mi.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 14:00:00

fin : 2024-03-01 15:30:00



