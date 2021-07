Le malesherbois Atelier-Musée de l'Imprimerie Le Malesherbois APA Papiers et colorations à l’AMI Atelier-Musée de l’Imprimerie Le malesherbois Catégorie d’évènement: Le Malesherbois

du mercredi 4 août au mercredi 25 août

Cet atelier est l’occasion de découvrir le savoir-faire relatif à la fabrication et à la coloration du papier, les différents pigments et techniques utilisées… Après avoir brièvement présenté l’origine de cette invention millénaire en Chine et ses composantes (fibres de lin, chanvre, coton, bois et photographies associées), le médiateur fabrique une feuille de papier en expliquant chacune des étapes. Le visiteur est ensuite sensibilisé aux techniques de coloration au moyen d’un jeu « Vrai-Faux » de reconnaissance des pigments. C’est alors au visiteur de réaliser plusieurs feuilles colorées : une teintée dans la masse et une en surface. Autant d’exercices créatifs qui peuvent être utilisés en papeterie artisanale (ou dans les métiers d’art) ! Le musée est ouvert tous les jours de 9h à 17h30 sauf le lundi, et le samedi matin. Nombre de places limité, inscription recommandée sur la Billetterie en ligne. Informations covid : le matériel utilisé est désinfecté et destiné à l’usage unique des participants pendant la séance. Le port du masque est conseillé.

Atelier-Musée de l'Imprimerie 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois

2021-08-04T14:00:00 2021-08-04T15:30:00;2021-08-20T14:00:00 2021-08-20T15:30:00;2021-08-25T14:00:00 2021-08-25T16:30:00

