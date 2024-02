Exposition Resonant Futurs AP33 – La Fabrique Ile de Nantes/Plateforme Intermédia Nantes, samedi 17 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-17 14:30 – 18:30

Gratuit : oui entrée libre tout public

Exposition avec :Ali Hossaini (USA/UK) – Sigma Gail Priest (Australia) – Stasis Shift Solar Return (FR/UK) – EntroTT Ali Hossaini présente la pièce SIGMA : Le New York Times appelle Ali Hossaini « un biochimiste devenu philosophe devenu producteur de télévision devenu poète visuel ». Ali Hossaini est chercheur principal invité en ingénierie au King’s College de Londres, chercheur principal du Health & Social Equity Collective et codirecteur de la National Gallery X, partenaire fondateur du UKRI Trustworthy Autonomous Systems Hub. Ses œuvres ont été présentées dans le monde entier dans des lieux tels que BAM, le Kennedy Center, le Barbican et le City of London Guildhall. Gail Priest présente Stasis Shift : Gail Priest est une artiste australienne (elle vit à Sydney) qui développe une pratique artistique multi-facettes dans laquelle le son est le matériau-clé de ses recherches. Explorant la voix en tant qu’espace de médiation, les tensions entre les mots et les immersions sensorielles, son travail se maintient constamment entre expressivité et abstraction. Initialement formée à la performance, une grande partie de sa pratique implique la création de bandes sonores pour le théâtre, la danse ou la vidéo.Solar Return présente microBiotUniverse : Les artistes nantais Jenny Pickett et Julien Ottavi ont créé Solar Return en 2009. Partant des phénomènes électromagnétiques comme point de départ de leurs créations sonores, ils ont produit diverses partitions pour synthétiseurs audio doubles/oscillateurs/électronique DIY, reflétant des motifs et des événements électromagnétiques tels que les éruptions solaires et les extrémités des antennes de téléphonie mobile en ville, ainsi que l’univers audio incompréhensible des appareils électroménagers. Exposition du 10 février au 10 mars 2024 Visite libre tous les samedis et dimanches de 14h30 à 18h30 Vernissage le samedi 10 février à 18h30

AP33 – La Fabrique Ile de Nantes/Plateforme Intermédia Ile de Nantes Nantes 44200

02 51 89 47 16 http://apo33.org/ 0632691782 https://apo33.org/?p=10406