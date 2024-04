AP’ REPOS Square Monrepos 33270 Floirac Floirac, vendredi 31 mai 2024.

AP’ REPOS Rendez vous chaque dernier vendredi du mois de mai à septembre au square Monrepos à Floirac! Auberge espagnole, food truck et buvette vous attendent. et des surprises musicales. Venez nombreux! 31 mai – 27 septembre, certains vendredis Square Monrepos 33270 Floirac entrée libre

Début : 2024-05-31T18:00:00+02:00 – 2024-05-31T23:00:00+02:00

Fin : 2024-09-27T18:00:00+02:00 – 2024-09-27T23:00:00+02:00

vendredi 31 Mai, 28 juin, 30 août et 27 septembre

pour boire un verre ensemble autour du poulpe en bois et même pique niquer!

Un food truck et une buvette seront en place pour ceux qui auront leur frigo vide. Des tables et des bancs seront également à disposition! Des surprises musicales sont prévues.

Venez nombreux et partagez l’info autour de vous!

