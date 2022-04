AOVIVO – Paysages sonores – Au croisement dessin-musique ON-OFF Studio Paris Catégories d’évènement: île de France

Pour PAYSAGES SONORES, Valérie WESTPHAL PRAZERES performeuse profondément attachée à la peinture, change ses cordes jouant celle du dessin et celle de la musique. Elle se livre à explorer la ligne, le noir et blanc, le support papier. De cette rencontre est née une multitude de « prises de notes », dessins agiles et spontanés qui ponctuent, en staccato, la matière sensible et mouvante de chaque improvisation musicale. Pour la performance dessin-musique du vendredi 29 avril à 20h30, l’artiste explore la tablette graphique en compagnie de Gaël MEVEL, violoncelle, Thierry WAZINIAK, percussions, Daniel LIFERMANN, flute shakuhachi, Nathanaël MEVEL, musique électronique. La diffusion des dessins créés en temps réel investira la rue ; une mise en scène de l’image hors les murs répondant à la ligne éditoriale du DEDANS-DEHORS que la galerie suit après les confinements. S’exprimer par et avec les images ; l’exposition PAYSAGES SONORES restitue visuellement le présent pour révéler ce qu’il donne à voir. ON-OFF Studio 11 rue Berzélius 75017 Paris Contact : http://www.on-off-studio.com 0624846130 https://www.facebook.com/ONOFFSTUDIO.PARIS17/ https://www.facebook.com/ONOFFSTUDIO.PARIS17/

