Bretzel & Camembert Comédie musicale Salle des fêtes, Aouste sur Sye 26400, 21 mai 2022 19:00, Aouste-sur-Sye.

Samedi 21 mai, 19h00 Sur place 10€ https://www.helloasso.com/associations/la-maison-ida/evenements/bretzel-camembert-la-maison-d-ida, https://www.facebook.com/events/642014610223651?ref=newsfeed

Une comédie musicale touchante et pleine d’humour présenté par La maison d’IDA et écrite et composée par de jeunes artistes.

C’est quoi ?

Une comédie musicale qui vous transporte entre Berlin et la France. A travers un mystère à résoudre, découvrez nos personnages. Vivez avec eux des moments-clés de leur existence. Emplie de musique et de danse, découvrez cette comédie musicale jouée par des enfants et des adultes.

“ Cette comédie musicale franco-allemande dépeint un monde plus tolérant et ouvert aux autres ”

Présenté par

La maison d’Ida est une association située à Montclar sur Gervanne qui accueille des enfants placés par l’Aide sociale à l’enfance. Accompagnés par des professionnels et des bénévoles, les enfants ont pu murir ce projet de comédie musicale. 6 enfants franco-allemands du pays de Gex, les ont rejoints dans leurs aventures.

“ Bretzel et Camembert, une comédie musicale écrite et composée par de jeunes artistes ”

Profitez d’un moment d’échange et de partage à la fin de la pièce. Tous les acteurs de la création de la comédie musicale se rendront disponible pour discuter du projet. Ce sera aussi l’occasion de rencontrer l’association la maison d’Ida.

Pour les plus gourmands une buvette et de la barbe à papa :)

Salle des fêtes, Aouste sur Sye 26400 av Amedee Terrail 26400 Aouste sur Sye 26400 Aouste-sur-Sye Drôme

samedi 21 mai – 19h00 à 21h00