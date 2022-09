VISITE DE L’AGENCE Aotu architecture Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

RSVP : office@aotu.eu ou par telephone 04 72 002 002

Journées nationales de l'architecture Aotu architecture 17 rue Cavenne, 69007 Lyon

04 72 00 20 02 http://www.aotu.eu Le studio aotu architecture a été créé en 2006 à Shanghai par hugues leclercq. L’agence intervient sur différentes échelles de projets (urbanisme, architecture et intérieur) et des programmes très diversifiés : plannings urbains, bâtiments de bureaux, logements, commerces mais aussi des projets d’architecture. Visite de l’agence Le studio aotu architecture intervient sur différentes échelles de projets et des programmes très diversifiés : plannings urbains, bâtiments de bureaux, logements, commerces mais aussi des projets de maisons individuelles, d’architecture d’intérieur etc. Nous ouvrons les portes de notre lieu de travail pour faire découvrir notre métier et ses spécificités aux petits et grands.

