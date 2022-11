AOP FESTIVAL La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Le dimanche 20 novembre 2022

de 10h00 à 19h00

Le samedi 19 novembre 2022

de 10h00 à 21h00

Le vendredi 18 novembre 2022

de 16h00 à 21h00

. gratuit

Du 18 au 20 novembre 2022, la Bellevilloise accueille l’AOP festival, le plus gourmand des événements culturels ! L’événement, qui allie Food & Culture, donne à découvrir en musique les AOP Laitières et les 51 fromages, beurres et crèmes d’Appellation d’Origine Protégée de France. Venez à la rencontre des producteurs, échangez avec eux, découvrez leurs secrets de fabrication, assistez à des shows culinaires, prenez part à des dégustations… L’événement est accessible en entrée libre et se teindra sur trois jours : ▪ Vendredi 18 novembre de 16h à 21h ▪ Samedi 19 novembre de 10h à 21h ▪ Dimanche 20 novembre de 10h à 19h La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m) Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m) Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.produits-laitiers-aop.fr/aop-festival

