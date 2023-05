Le Bal Des Couillons WATTEAU – CITE DES CONGRES, 23 mars 2024, ANZIN.

Le Bal Des Couillons WATTEAU – CITE DES CONGRES. Un spectacle à la date du 2024-03-23 à 20:30 (2024-01-19 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

Un avocat très parisien coincé dans une ferme de la France profonde avec un paysan bourru. Mais le paysan est fantasque et sa ferme est hantée ! Marcel Troupeau, paysan très rustique, vit dans une ferme hantée par sa femme Germaine. Il adore la gnôle à 90°, faire des manifs, et ne connaît pas le savon… Paul-Henry Semance, avocat hautain, vient d’acquérir la ferme voisine dans le but de la transformer en cottage pour l’été. Quelques poules saccageuses vont être le départ d’une des pires journées de Maitre Semance… Point d’impact : Crénon-les-tablettes, France très très très profonde ! Le Bal Des Couillons

WATTEAU – CITE DES CONGRES ANZIN 1 ESPL. DES RIVES CREATIVES L’ESCAUT Nord

