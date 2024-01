Salon Bien-être, Médecines douces et Arts divinatoires à Valenciennes Cité des congrès Anzin, samedi 17 février 2024.

Début : 2024-02-17 14:00

Fin : 2024-02-18 20:00

Rdv les 17 et 18 février 2024 au Salon du Bien-être, des Médecines Douces et des Arts Divinatoires « Yozenco » au Cité des Congrès Valenciennes 17 et 18 février 1

Le Salon du Bien-être, des Médecines Douces et des Arts Divinatoires “Yozenco” vous donne rendez-vous à La Cité des Congrès à VALENCIENNES

Samedi 17 février 2024 de 14h00 à 20h00

Dimanche 18 février 2024 de 10h00 à 19h00

ENTRÉE GRATUITE

Aujourd’hui, la poursuite du bonheur, d’une vie meilleure et d’une vie saine n’est plus une tendance éphémère, c’est devenu une attitude, un mode de vie et une prise de conscience !

Rendez-vous à Valenciennes pour découvrir durant un week-end 100 exposants, créateurs, coachs, praticiens, artisans et professionnels du Bien-être et des Arts Divinatoires et profitez des dizaines de conférences et ateliers gratuits.

Ce qui vous attend lors du Salon :

– 100 exposants

– 40 conférences et ateliers gratuits

– 1 espace foodtrucks

4 univers : L’univers et l’espace du bien-être – Les Médecines douces et alternatives – L’univers nature et bio – Les Arts divinatoires

Échangez avec les exposants, thérapeutes, artisans et coachs. Profitez des massages proposés. Offrez-vous une séance d’astrologie ou une consultation avec un médium. Testez de nouveaux produits. Participez aux ateliers, animations et conférences.

Découvrez de nouvelles méthodes et pratiques qui vous permettent de renouer avec vos forces les plus profondes, de lâcher prise et de retrouver une énergie constructive.

➡️ INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu de l’événement : Cité des Congrès Valenciennes – 1 Esplanade des Rives Créatives de l’Escaut 59410 Anzin

