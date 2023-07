Spectacle : chansons théâtre Anzême, 6 octobre 2023, Anzême.

Anzême,Creuse

Spectacle organisé par l’ASC ANZEME avec Laurence Lavaud et la participation de M.Auxietre.

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . .

Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Show organized by ASC ANZEME with Laurence Lavaud and the participation of M.Auxietre

Espectáculo organizado por ASC ANZEME con Laurence Lavaud y la participación de M.Auxietre

Aufführung organisiert von ASC ANZEME mit Laurence Lavaud und der Teilnahme von M.Auxietre

