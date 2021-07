Marseille L'AUDACIEUX Bouches-du-Rhône, Marseille Anya L’AUDACIEUX Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Anya L’AUDACIEUX, 29 juillet 2021, Marseille. Anya

L’AUDACIEUX, le jeudi 29 juillet à 19:30

Le violon, un instrument évocateur d’émotions et source d’inspiration ! Anya est une jeune violoniste audacieuse et énergique qui saura sans aucun doute vous faire voyager le temps du concert que nous organisons jeudi 29 juillet. Petit aperçu de ce que vous réserve notre musicienne : [https://youtu.be/NXvT2Y5AlHk](https://youtu.be/NXvT2Y5AlHk) [https://youtu.be/gapjl80FKnw](https://youtu.be/gapjl80FKnw) Pensez à réserver votre table en terrasse en nous téléphonant au 04 91 90 90 90. ♫♫♫ L’AUDACIEUX 15 Rue Caisserie 13001 Marseille Marseille Le Panier Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-29T19:30:00 2021-07-29T22:00:00

