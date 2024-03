Any Other en concert au Supersonic Records Supersonic Records Paris, dimanche 21 avril 2024.

L’artiste milanais·e Any Other viendra jouer son indie pop au Supersonic Records à l’occasion de la sortie de son nouvel album « stillness, stop : you have a right to remember » !

Supersonic Records présente… Any Other en concert !

ANY OTHER

(Indie alternative / Milan, IT)

Any Other est le projet d’Adele Altro (il/elle), auteur·e-compositeur·ice-interprète, multi-instrumentiste et producteur·ice italien·ne actuellement basé·e en Italie.

Son premier album « Silently. Quietly. Going Away » (2015, Bello Records) a été acclamé par la critique pour son indie-rock spontané et son attitude DIY, et a mené Any Other à faire une longue tournée à travers l’Europe et le Royaume-Uni.

Le second album « Two, Geography » (2018) est sorti trois ans après. Alors que la première œuvre était fortement influencée par l’indie des années 90, avec un fort son de power trio, ce deuxième opus s’est montré beaucoup plus mature, complexe et original.

Adele écrit, chante, joue, produit et arrange toutes ses chansons, qui reçoivent les éloges de la presse italienne et étrangère grâce à la force émotionnelle du disque et à une nouvelle esthétique, plus mature, remplie d’arrangements jazz et orchestraux.

Any Other a sorti son troisième album « stillness, stop : you have a right to remember » le 26 janvier 2024.

———————————

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

• Prévente à 15 euros / 19 euros sur place

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

———————————

Supersonic Records

9 rue Biscornet 75012 Paris

Metro Bastille

https://supersonic-records.fr/

