Clos-Masure…Ouvre-Toi Manoir des Tourelles VIBEUF Route des Tourelles, 20 mai 2023, Anvéville.

A travers une série de visites organisées tous les 3ème samedi du mois, le Plateaux de Caux souhaite mettre en valeur ce patrimoine méconnu et ses propriétaires qui le préservent jour après jour. Au programme visite du Clos Masure de M. DE BEAUNAY à 14h30..

2023-05-20 à 14:30:00 ; fin : 2023-05-20 . .

Route des Tourelles

Anvéville 76760 Seine-Maritime Normandie



Through a series of visits organized every third Saturday of the month, the Plateaux de Caux wishes to highlight this little-known heritage and its owners who preserve it day after day. On the program visit of the Clos Masure of Mr. DE BEAUNAY at 14:30.

A través de una serie de visitas organizadas cada tercer sábado de mes, los Plateaux de Caux desean poner de relieve este patrimonio poco conocido y a sus propietarios que lo conservan día tras día. En el orden del día figura una visita al Clos Masure del Sr. DE BEAUNAY a las 14.30 h.

Mit einer Reihe von Besichtigungen, die an jedem dritten Samstag im Monat stattfinden, möchte Plateaux de Caux dieses unbekannte Kulturerbe und seine Besitzer, die es Tag für Tag bewahren, hervorheben. Auf dem Programm steht der Besuch des Clos Masure von M. DE BEAUNAY um 14:30 Uhr.

