Antropia – Une Montagne de Ressources pour les Journées Nationales de la Réparations Antropia – Une Montagne de Ressources Aime-la-Plagne Catégories d’Évènement: Aime-la-Plagne

Savoie Antropia – Une Montagne de Ressources pour les Journées Nationales de la Réparations Antropia – Une Montagne de Ressources Aime-la-Plagne, 14 octobre 2023, Aime-la-Plagne. Antropia – Une Montagne de Ressources pour les Journées Nationales de la Réparations 14 et 21 octobre Antropia – Une Montagne de Ressources Afin d’appendre a prolonger la vie de nos objets, nous proposons des ateliers gratuits variés pour comprendre comment mieux entretenir et apprnedre les bases de la réparation :

– de 10h à 12h : Repair Café dédié aux appareils électriques et électroniques. Sur rendez-vous uniquement sur https://www.aximakers.com/repair-cafes/

– de 13h à 15h : atelier de petites réparations bijoux

– de 15h à 17h : atelier de réparation textile Antropia – Une Montagne de Ressources 620 avenue de Tarentaise 73210 Aime-la-Plagne Aime-la-Plagne 73210 Aime Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.aximakers.com/repair-cafes/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.antropia-coop.fr/ »}] [{« link »: « https://www.aximakers.com/repair-cafes/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

2023-10-21T16:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00 Antropia Détails Catégories d’Évènement: Aime-la-Plagne, Savoie Autres Lieu Antropia - Une Montagne de Ressources Adresse 620 avenue de Tarentaise 73210 Aime-la-Plagne Ville Aime-la-Plagne Departement Savoie Lieu Ville Antropia - Une Montagne de Ressources Aime-la-Plagne latitude longitude 45.554915;6.645776

Antropia - Une Montagne de Ressources Aime-la-Plagne Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aime-la-plagne/