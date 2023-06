Atelier réalisation d’affiche avec des techniques d’impression par Nora Vaistij AntrePeaux Bourges, 16 août 2023, Bourges.

Atelier réalisation d’affiche avec des techniques d’impression par Nora Vaistij 16 et 17 août AntrePeaux 10 places maximum

Cet atelier permettra aux participant.e.s de découvrir l’impression artisanale et notamment des techinques comme le monotype et la linogravure (gravure du linoleum à l’aide de gouges) et d’utiliser une presse taille-douce transportée sur place.

Après un temps de découverte des groupes programmés par le Berry Social Club et/ou le Nadir, les participant.e.s seront invité.e.s à travailler collectivement afin de réaliser plusieurs affiches pour la promotion de ces concerts.

Les participant.e.s apprendront à reporter l’illustration choisie pour leur affiche sur la plaque, à la graver à la main à l’aide de gouges puis à l’imprimer avec l’encre.

Les affiches conçues par les participant.e.s serviront de supports de communication pour nos partenaires (BSC, Antre-Peaux) et feront l’objet d’une exposition accompagnées de leurs macules. La macule définit la feuille de test imprimée au moment du calage du matériel d’impression. Si elle n’est donc pas considérée comme une œuvre à part entière, elle fait parfois l’objet d’exposition.

AntrePeaux 26 Route de la Chapelle 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 50 38 61 https://antrepeaux.net/ https://www.facebook.com/assoantrepeaux [{« type »: « email », « value »: « patrimoines.irreguliers.fr@gmail.com »}] En 2020, à Bourges (FR), Emmetrop et Bandits-Mages ne s’éclipsent pas pour disparaître mais pour créer une nouvelle entité : Antre Peaux, nom déjà connu pour le lieu où nous avons la joie toujours renouvelée d’accueillir les artistes (musicien-ne-s, platicien-ne-s, performer-euse-s, cinéastes,..), les chercheur-euse-s, les visiteur-euse-s, les anciens et nouveaux publics, les participant-e-s aux activités proposées.

C’est un espace où vous est proposé une programmation multiple et riche de croisements et de frottements. Antre Peaux est là où l’on aime à penser avec et pour une tendresse radicale. Antre Peaux s’attache à devenir une boîte à outils appropriable et modulable, un élaboratoire de la création dédié à l’accompagnement de projets dans les domaines des musiques actuelles et expérimentales, des arts visuels, de la danse contemporaine, de la performance, du théâtre, de la création vidéo, cinématographique et des médias contemporains. Cet ADN profondément curieux et gourmand de tous les grands écarts font de ce lieu artistique et culturel une convergence d’énergies engagées dans la fabrique de la diversité des scènes artistique de demain, qu’elles soient de proximités, nationales ou internationales. Tête chercheuse multipolaire, mais aussi un antre, un abri co-participative pour tous et toutes et prairies pour penser dont l’un des objectifs fondateur est de continuer à imaginer d’heureux dialogues entre la création et les publics. Antre Peaux est soutenu par la DRAC Centre-Val de Loire, la Région Centre-Val de Loire, le Département du Cher, la Ville de Bourges et Europe Creative.

